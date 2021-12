Vaccinazioni bambini: a Fasano hub pediatrico aperto domani, martedì, mercoledì e venerdì

Una quattro giorni dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni perché la lotta contro il Covid non si ferma nemmeno nei giorni di festa, anzi corre ancora più veloce.

Proseguono senza sosta le vaccinazioni pediatriche nel nostro territorio. Da domani fino alla fine dell’anno saranno quattro le giornate di apertura dell’hub pediatrico allestito nella scuola «Bianco-Pascoli» in via Giovanni XXIII.

Le sedute sono previste domani, lunedì 27 dicembre, martedì 28 e mercoledì 29 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e venerdì 31 dalle 9 alle 13.

L’accesso è libero ma è necessario presentarsi previa compilazione della modulistica, da portare al momento della vaccinazione, scaricabile al link https://drive.google.com/drive/folders/1qp_SsaWRXE-8OvjHQUnvE8ra7NK69YWj

I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente.

Le sedute si aggiungono alla programmazione settimanale rivolta alla popolazione per la somministrazione del vaccino anti Covid.

«Ringrazio la Asl e il Sisp per aver potenziato ulteriormente l’apertura dei centri vaccinali nella provincia di Brindisi - dice il sindaco Francesco Zaccaria -. Ringrazio tutto il personale impiegato, i pediatri che stanno collaborando e i tanti volontari della protezione civile. La scorsa settimana il più bel regalo di Natale per noi è stato raggiungere il 21% di vaccinazioni, cifra che ha posto Fasano ben al di sopra del dato regionale del 4%. Questo significa che il grande lavoro di squadra tra istituzioni, medici e famiglie sta funzionando. Siamo tutti uniti per un unico obiettivo: liberarci del Covid il prima possibile. Per farlo dobbiamo solo seguire le indicazioni della comunità scientifica e accelerare con le vaccinazioni. Voglio ringraziare i genitori e i bambini per il grande senso di responsabilità, gli assessori alla Pubblica Istruzione Donatella Martucci e alla Protezione Civile Gianluca Cisternino per il grande lavoro che stanno facendo. Il futuro è il frutto delle nostre scelte, quella di vaccinarci è una delle di quelle decisioni che cambiano il corso della storia e contribuiscono alla costruzione di un futuro migliore per tutti noi».