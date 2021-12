Nella mattinata del 23 dicembre una delegazione del Lions Club Fasano Host e del Leo Club Fasano, guidata dai rispettivi presidenti Giannicola D'Amico e Mario Granato, ha consegnato alla Comunità "Insieme si può" dell'Opera Don Guanella in Torre Canne, il ricavato della raccolta alimentare che entrambi i Clubs hanno eseguito nelle scorse settimane.

In una cornice natalizia, ma nel rispetto delle vigenti normative anti Covid19, una grande quantità di generi alimentari è stata ricevuta con viva gratitudine dal responsabile della Comunità don Enzo Bogea Nobile, dalle educatrici e dai bambini, che provengono dalle frazioni di Pezze di Greco, Pozzo Faceto, Torre Canne, Torre Spaccata e Montalbano, i quali, per particolari condizioni familiari, in quella struttura, antica e rivivificata appendice del "don Sante" (caro a tutti i fasanesi), godono gratuitamente di un servizio scuolabus, mensa e tutoraggio scolastico per 11 mesi l'anno.

Il service multidistrettuale "Aggiungi un posto a tavola" si è dunque concretizzato - nel corrente anno sociale in cui il LC Fasano Host, con l'insostituibile apporto dei ragazzi del Leo Club, ha voluto fortemente indirizzare l'attività di servizio verso le comunità frazionali - mediante questo ulteriore impegno a pro di una struttura devoluta all'assistenza dei più piccoli, alle soglie del Natale che è, per tradizione, festa dell'infanzia.