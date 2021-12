Natale 2021, gli auguri del sindaco Francesco Zaccaria

Il sindaco Francesco Zaccaria augura a tutta la comunità buone feste.

«A Natale la famiglia è sempre il rifugio più caldo e accogliente dalle nostre preoccupazioni, il “porto quiete” dove c'è sempre riparo.

Quest’anno voglio mandare un augurio particolare a chi non potrà avere il calore della famiglia: quello di trovare nella buona volontà del prossimo il sostegno materiale e morale che dia sorriso e speranza. I fasanesi hanno dato una dimostrazione straordinaria di generosità nell’emergenza: sono sicuro che in questo Natale non si dimenticheranno di chi ha bisogno degli altri.

Per il 2022 auguro alla mia comunità la forza di riuscire a progettare il futuro, nonostante tutto.

Vi auguro la forza di pensare che anche nei momenti bui si può dare concretezza all’immaginazione e trovare una strada di speranza.

Quando il futuro è incerto, bisogna dargli una mano, e raddoppiare le forze per costruirselo. E allora rimbocchiamoci le maniche come sappiamo fare, come stiamo facendo in questi tempi difficili. Affinché l'anno che comincia possa portarci nuove e belle cose, e riaccendere le nostre vite, come la nostra Stella che dalla Grotta illumina di fiducia tutti noi. Buone feste».