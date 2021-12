Il Podio saluta il 2021 ospitando il Corridonia

Ultimo appuntamento sportivo dell’anno per le ragazze del presidente Renzo Abete che per l’occasione affronteranno fra le mura amiche la corazzata del Corplast Corridonia Volley. Match importantissimo per le pallavoliste biancoazzurre contro una delle formazioni più accreditate alla vittoria finale del girone L. Occasione per capire e valutare a pieno le reali potenzialità e velleità di primato delle atlete di coach Adolfo Rampino.

«Dopo la bella vittoria con il Primadonna – afferma il coach – ci ritroviamo ad affrontare un’altra big di questo campionato. Gara estremamente difficile che va giocata punto per punto e senza concedere nessun tipo di calo fisico o psicologico ai nostri avversari. Se vogliamo competere contro questa squadra è estremamente necessario mantenere la concentrazione massima fino all’ultima giocata».

Roster, marchigiano, guidato da coach Mauro Messi e formato da giocatrici di riprovata esperienza come il capitano Carlotta Romani, la palleggiatrice Maria Chiara Paparelli, i liberi Elisa Giorgi ed Elena Tassone e l’opposto Martina Pioli. Per quanto riguarda il team fasanese, fortemente in dubbio la presenza del capitano Valeria Cristofaro alle prese ancora con un fastidioso infortunio muscolare.

Col Corridonia, quindi, si chiude un anno di grandissimi successi per la società biancoazzurra. L’importante e delicatissimo match si svolgerà presso il palestrone “Salvemini” con inizio alle ore 19.30 e sarà diretto dai signori Salvatore Nibali e Donato Colucci.