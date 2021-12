Turismo, amministrazione e imprenditori a confronto per progettare nuovi percorsi di crescita

Un primo incontro per costruire insieme un nuovo percorso di merito e di metodo. Che superi ogni incomprensione partendo da due parole d’ordine: dialogo e coesione. Con un unico comune obiettivo: far crescere il turismo, la prima industria del territorio di Fasano.

Si è tenuto stamattina il confronto tra il neo assessore al Turismo, Pier Francesco Palmariggi e gli imprenditori del settore per fare il punto della situazione e avviare un confronto continuo tra istituzioni e aziende.

«Il turismo non è solo contemplazione del bello, ma capacità di programmare interventi sul territorio per potenziare le nostre strutture ricettive – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Vogliamo partire con il piede giusto per evitare ulteriori incomprensioni che hanno portato in passato a situazioni conflittuali ed evitare ulteriori errori, in primis da parte nostra».

Il primo cittadino ha ricordato le grandi sfide dei prossimi mesi: il Pug e la ciclopedonale Costa dei Trulli specificando che gli imprenditori del turismo saranno chiamati a interloquire nella redazione del piano urbanistico generale affinché le loro esigenze vengano contemplate e integrate:

«Dobbiamo rafforzare le sinergie e definire le priorità e quindi le risorse a disposizione – dice Zaccaria –. I nostri imprenditori sono una risorsa perché generano ricchezze nel territorio e posti di lavoro. Per questo il nuovo Pug è un’occasione unica per rafforzare il sistema della ricettività diffusa che ha reso Fasano famosa in tutta il mondo, una ricettività che partendo dalla tutela ambientale, storica, paesaggistica del nostro territorio può e deve ambire a nuovi e più grandi traguardi di sviluppo».

«Abbiamo una tabella di marcia serrata con tanti obiettivi da raggiungere, a breve, medio e lungo termine – dice l’assessore Palmariggi – . Per questo è necessario che pubblico e privato facciano ognuno la propria parte, in fretta e bene, lavorando però sempre in sinergia. Faremo squadra per Fasano, pianificheremo insieme lo sviluppo del nostro territorio e costruiremo una rete solida tra istituzioni, imprese e cittadini».

Sul Pug l’assessore ha assicurato che si farà garante delle esigenze degli imprenditori perché la redazione del piano non può prescindere dal fatto che Fasano sia un territorio a vocazione prevalentemente turistica: «Un territorio che può essere attrattivo in ogni luogo e in modi diversi – dice l’assessore – nella convinzione che un territorio vasto non è un limite ma una grande opportunità».

Per questo è importante costruire un percorso di merito e di metodo, ha spiegato Palmariggi. Il metodo deve essere quello del dialogo «per abbattere i muri del conflitto e costruire battaglie comuni di crescita» e di merito: risposte brevi ma che non possono essere date se non si ha una visione globale delle esigenze.

«Il turismo è la lingua universale di questa amministrazione – dice Palmariggi – ed è trasversale a tutti i settori perché una città accogliente per i turisti è una città a misura di ogni cittadino perché i servizi per i viaggiatori rendono più vivibile il territorio per tutti».

Gli imprenditori hanno dialogato a lungo con l’assessore presentando diverse problematiche che l’amministrazione ha racconto promettendo nuovi momenti di confronto a breve termine: «Ringrazio gli imprenditori per aver accettato il nostro invito – dice Palmariggi – e li ringrazio per il confronto schietto e sincero. Siamo tutti protagonisti di un grande progetto di sviluppo che non vogliamo cantierizzare e portare a termine».