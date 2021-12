Aggressione a Selva, saranno incrementati i controlli

Più controlli e più pattugliamenti, per garantire maggiore sicurezza e soprattutto più tranquillità, considerando anche il periodo di festa: è quanto è emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è appena conclusa in Prefettura a Brindisi e alla quale ha partecipato il sindaco Francesco Zaccaria, per discutere dell’aggressione di domenica sera subita da due donne, madre e figlia, nella loro villa.

Il Prefetto di Brindisi, di concerto con Carabinieri, Guardia di Finanza e Questura, ha stabilito di incrementare i servizi di pattuglia in tutta la zona della Selva di Fasano.

«Ringrazio il Prefetto e le Forze dell’ordine per l’immediato riscontro alle nostre richieste – dice Zaccaria, che poche ore dopo l’episodio aveva scritto in Prefettura chiedendo un intervento –. Dalla riunione è emersa la necessità di intervenire subito e con decisione per assicurare la massima serenità ai cittadini. Come ho avuto già modo di dire, quanto successo domenica scorsa alle nostre due concittadine è un episodio di violenza inaccettabile, che non deve minare la serenità della nostra vita e il buon nome del nostro territorio in un periodo chiave per il turismo. Ho fiducia nel lavoro di Carabinieri, Finanzieri e Polizia, che ringrazio per l’impegno e lo spirito di servizio, e sono certo che il loro lavoro eviterà il ripetersi di altri episodi di tale brutalità, facendo restare quanto accaduto un caso isolato. Invito ancora la cittadinanza a darci una mano, segnalando con prontezza eventuali situazioni meritevoli dell’attenzione delle Forze dell’ordine».