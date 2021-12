Sono 74 i casi di Covid nel Comune di Fasano. Lo comunica la Asl nel consueto bollettino settimanale.

Nello specifico, analizzando i numeri degli attualmente positivi, a Fasano i casi sono 20 (pari al 27,0%) nella fascia di età tra gli 0 e i 18 anni, 45 (pari al 60,8%) tra i 19 e i 64 anni, 7 (pari al 9,5%) tra gli 65 e i 79 anni e 2 (2,7%) oltre gli 80 anni.

«L’aumento dei casi deve elevare la nostra attenzione - dice il sindaco Francesco Zaccaria -, è un campanello che ci deve spingere a stare in guardia. Il Natale è alle porte, non distraiamoci proprio ora. Raccomando come al solito di seguire le norme basilari: mascherina, gel e distanziamento. È importante inoltre aderire alla campagna vaccinale per la terza dose: solo così potremo avere una ulteriore garanzia di protezione per noi e per i nostri cari».