Gaetano Vinci eletto nel consiglio direttivo provinciale di Brindisi dell’A.N.P.A.

A seguito del rinnovo del direttivo provinciale di Brindisi dell’A.N.P.A. – Associazione Nazionale Produttori Agricoli – Terre di Brindisi e Taranto, avvenuto nei giorni scorsi, Gaetano Vinci, Presidente dell’A.N.P.A. comunale di Fasano, è stato eletto componente del consiglio direttivo provinciale Terre di Brindisi e Taranto.

Un giusto riconoscimento per il lavoro svolto sino ad oggi in seno all’associazione che è rappresentata nella Città di Fasano da circa un anno proprio da Gaetano Vinci.

«Sono orgoglioso della nomina a componente del direttivo provinciale dell’A.N.P.A. Terre di Brindisi e Taranto, giunta a meno di un anno dall’apertura della sede nella nostra città.

La nomina è arrivata il giorno della riunione appunto del direttivo, dove hanno partecipato tutti i componenti, dal presidente regionale a quello provinciale - dichiara Gaetano Vinci - Il mio impegno quotidiano nel sociale al servizio del cittadino - continua Gaetano Vinci - è stato premiato dall’intero gruppo che ha così deciso di darmi la possibilità di rappresentare l’associazione non solo a livello locale ma anche a livello provinciale. Ad oggi, non posso che ringraziare per la fiducia accordatami, il presidente regionale ANPA Puglia, dott. Giuseppe Palmisano ed il presidente provinciale ANPA Terre di Brindisi e Taranto, dott.ssa Lucia Trinchera, che hanno considerato il mio impegno sociale come un valore aggiunto allo stesso sodalizio. Sodalizio che mi onoro di rappresentare in città e dove oggi conta parecchie famiglie iscritte che usufruiscono dei servizi messi a disposizione. Mi appresto a vivere un momento particolarmente intenso - conclude Gaetano Vinci - in quanto con l’arrivo del nuovo anno tante saranno le novità messe in campo dal Governo per aiutare le famiglie».

L’A.N.P.A. è un sindacato facente parte della Confsal (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) ed all’interno della sua struttura vanta diverse sedi in tutta Italia. Come Patronato e Centro di Assistenza Fiscale è sotto la direzione dell’Associazione Cristiana Artigiani Italiani – Ente Nazionale Assistenza Sociale (Acai – Enas).