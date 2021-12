Il gruppo di “volontariato ambientale” Artemide compie un anno

Era il lontano 13 dicembre dello scorso anno, quando un gruppo di volontari, rispondendo ad un appello sui social, si riunirono per ripulire dalla plastica un tratto di spiaggia di Torre Canne.

Come si ricorderà, Artemide è un gruppo spontaneo ed eterogeneo, a cui partecipano pensionati, casalinghe, professionisti, disoccupati etc.. Opera da circa un anno e svolge attività di “volontariato ambientale” procedendo a ripulire l’ambiente del territorio cittadino dalle “tracce” degli incivili incalliti che si disfano illecitamente dei loro rifiuti domestici e non. Attività squisitamente volontaria, di sensibilizzazione per un corretto smaltimento, nonché di stimolo ed esempio per altri cittadini.

È trascorso un anno dalla sua costituzione. Quale migliore occasione, quindi, per fare un resoconto dell’attività svolta nel periodo dal Gruppo.

Nel corso dell’anno, sono state effettuate complessive 47 “uscite” e cioè singole attività, con una media di quasi 4 mensili, che hanno interessato il litorale da lido Tavernese ad Egnazia, e la periferia di Fasano centro e frazioni.

Sono state eseguite anche attività in collaborazione con altri gruppi di volontariato.

Il 6 giugno, in collaborazione con il gruppo “Controllo del vicinato” di Cisternino, è stato ripulito un tratto di strada di Pozzo Faceto, divenuto una vera e propria discarica a cielo aperto.

Il 7 e 13 agosto, invece, unitamente a volontari che villeggiavano in Selva del gruppo Retake Bari, è stata ripulita la Gravina di San Donato e le “giritoie”.

Domenica 7 novembre, significativa un’attività in collaborazione e su richiesta di residenti di una contrada, stanchi di vedere il loro ambiente deturpato da cumuli di rifiuti d’ogni genere.

Da ultimo, sabato 11 dicembre, il Gruppo è andato in trasferta nella vicina “città bianca”. L’amore per l’ambiente non può e non deve avere confini di sorta.

Ripulito un tratto di spiaggia al Pilone invasa da una quantità inimmaginabile di tappi e cannucce in plastica, nonché dalla immancabile microplastica, particolarmente nociva per la fauna marina.

«È trascorso un anno da quando abbiamo iniziato l’attività di volontariato – fa sapere il promotore e responsabile del Gruppo Domenico Mileti – ed in tutta sincerità, non credevo che il Gruppo avrebbe operato per così tanto tempo. Molto spesso, l’entusiasmo iniziale che connota i gruppi spontanei, va pian piano scemando, sino alla loro inattività. Credo che ci siano tutti i presupposti affinché l’opera di Artemide perduri per contribuire a rendere più decorosi piccoli spazi del nostro territorio».