Natale 2021, Fasano si illumina con le luci e gli addobbi

Le luminarie ci saranno e il Natale splenderà in tutto il territorio di Fasano come ogni anno con gli addobbi e le luci tradizionali.

Il contratto con la ditta è stato firmato e nelle prossime ore il montaggio di tutti gli allestimenti sarà avviato.

Le luminarie faranno da cornice a un calendario di oltre 50 eventi per piccoli e grandi che illumineranno le feste di calore e atmosfera.

“A nome di tutta l’amministrazione comunale mi scuso per il ritardo - dice il sindaco Francesco Zaccaria - un ritardo che ci dispiace, ma che è stato dovuto agli adempimenti obbligatori dovuti al cambio di consiliatura nell'inusuale periodo di metà di ottobre”.

Nei prossimi giorni inizierà il montaggio degli addobbi natalizi. Non solo luci, anche e soprattutto tanti appuntamenti: “Abbiamo programmato un ricco calendario di eventi grazie alla collaborazione tra assessorati e associazioni, che ringrazio per il lavoro fatto a tempo di record, affinché tutti possano vivere con serenità e gioia la magia della festa”, spiega il primo cittadino.

Il cartellone, con eventi per tutta la famiglia e per ogni età, sarà presentato nei prossimi giorni in conferenza stampa:

“Siamo certi che il programma, come ogni anno, sarà apprezzato dai cittadini che potranno vivere i luoghi più belli del nostro territorio nell’atmosfera e nel calore del Natale”, dice Zaccaria.