Domenica 19 dicembre 2021 dalle ore 09:30, presso Piazza Ciaia in Fasano (BR), si terrà la seconda edizione del raduno “FIAT 500 SULLA STELLA”. Si tratta di un evento, organizzato da Emozione 500, in collaborazione con il Comitato Stella sulla Grotta e patrocinato dal Comune di Fasano.

Si tratta di un’occasione, per gli appassionati di Fiat 500 d’epoca e non, di passare insieme una giornata all’insegna dello spirito natalizio e dell’allegria che queste piccoli e colorati cinquini provenienti da tutta la Puglia da sempre regalano.

Programma:

-Ore 09,30 - Arrivo delle auto in Piazza Ciaia.

-Ore 11,30 - Termine dello stazionamento in Piazza Ciaia e inizio della sfilata per le vie cittadine da Corso Garibaldi - Via Mignozzi – Via Roma – Via Nazionale dei Trulli – SS172 dir.Taranto – Monte Rivolta Laureto di Fasano.

-Ore 12,00 – Visita alla grotta rupestre di Monte Rivolta in Laureto di Fasano. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Si raccomanda buon senso civico e il rispetto delle norme Covid-19 vigenti.

Per info ed iscrizioni auto: Alberto 3283532983