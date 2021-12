Oggi l’inaugurazione del nuovo Anno Accademico dell’U.T.L.

Oggi, domenica 5 dicembre 2021, ore 18,00, nella propria sala convegni presso i Portici a Fasano, l’UTL inaugurerà il nuovo Anno Accademico con la presentazione del Piano Formativo 2021/22.

«La tematica di quest’anno – afferma la presidente Palmina Cannone – sarà: Dopo il Covid: problematiche e speranza di rinascita. Fabrizio Caramagna in una sua poesia scrive Rinascere, rialzarsi, riscattarsi, ripartire. / Senti come suonano bene, profumano di / coraggio e possibilità. Quattro verbi e quattro azioni – prosegue Palmina - che ci accompagneranno in questo nuovo percorso insieme, finalmente in presenza, durante l’anno accademico 2021/22.

Il Covid ce lo stiamo lasciando alle spalle con tutto il suo carico di paura, di dolore, di morte. È giunto il tempo di scrollarci di dosso quella carica di negatività che ci ha sopraffatti, ma non annientati. Per questo dobbiamo impegnarci con forza e coraggio a riprenderci dalla vita ciò che ci è stato sottratto con violenza inaudita. L’UTL vuole lanciare ai soci e alla comunità autoctona un messaggio positivo: non dobbiamo lasciarci abbattere dalle difficoltà della vita. L’imperativo è: Reagire. Osserviamo con più attenzione la natura e impariamo ad adattarci - seguita la presidente Cannone - alle tempeste come fanno gli alberi, che sviluppano radici più forti e rami flessibili. Anche noi possiamo rimanere ancorati a terra e nel contempo adattarci ai cambiamenti.

L’Università, oltre ad essere una Scuola di Educazione permanente, è una grande famiglia che si nutre di cultura, amicizia, condivisione. L’UTL quest’anno offre, accanto a quelli tradizionali, nuovi corsi e laboratori tutti gratuiti, al fine di proporre al socio una vasta gamma di scelte.

I docenti, giovani e meno giovani, sono tutti acclarati professionisti, che esercitano una metodologia adeguata e usano materiale didattico idoneo e tecnologico. Il socio è sempre al centro della lezione e partecipa al dialogo in modo costruttivo e attivo. Per un anno e mezzo si è proceduto con la DaD e, dallo scorso novembre, sono iniziati i corsi e i laboratori in presenza». Per l’occasione sarà scoperta una stele, in ricorrenza del 7° centenario della morte di Dante Alighieri, opera del maestro scalpellino fasanese Aldo Valentini. Sarà anche proiettato un filmato afferente l’attività svolta online e in presenza nell’anno accademico 2020-21, realizzato dal consigliere Lino Alfarano. In conclusione, il prof. Giorgio Palmisano, dal XXXIII Canto del Paradiso, commenterà: La preghiera di San Bernardo alla Vergine.

La serata sarà allietata da Gino Guarini – chitarra e Mosè Schiavone – voce. Agli intervenuti sarà offerta in omaggio una copia dell’annuario 2021-22. La cittadinanza è invitata. Saranno osservate le vigenti norme anticovid.