Lunedì 29 novembre, presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica (Br), si è tenuto l’evento conclusivo del Percorso Formazione per il Lavoro, iniziativa a favore dei beneficiari della misura di contrasto alla povertà “Reddito di Cittadinanza” rientrante nel PON Inclusione 2014-2020 (FESR-FSE) Avviso 3/2016.

Il Percorso è stato organizzato dal Consorzio Ambito Territoriale Sociale n.3 di Francavilla Fontana in collaborazione con il Parco Culturale Gruppo Fortis e la Dasep Agenzia per il Lavoro.

L’evento si è svolto alla presenza del Presidente dell'Ambito n.3 di Francavilla Fontana Giuseppe Bellanova, il Direttore dell’Ambito n.3 Gianluca Budano, il Vicesindaco di Ceglie Messapica Mariangela Leporale, il Coordinatore dell'Agenzia ANPAL, che ha portato avanti il progetto organizzato dal Consorzio, Francesco Joseph Pagnelli e il Presidente del Parco Culturale Gruppo Fortis Dr. Giuseppe Pagnelli.

«Il progetto – come spiegato dal Coordinatore dell’Agenzia ANPAL – ha previsto delle ore di orientamento iniziali utili per valutare le attitudini lavorative e formative dei partecipanti, che ha portato a profilare le diverse risorse umane; sulla base dei dati riscontrati, sono stati proposti quattro percorsi formativi circa competenze facilmente spendibili nel mondo del lavoro, che potessero servire ad accendere l'entusiasmo dei partecipanti per un settore del mondo del lavoro».

I corsi sono stati i seguenti:

manutentore del verde : selezionato per l’alta spendibilità, soprattutto nel campo dei lavori pubblici;

: selezionato per l’alta spendibilità, soprattutto nel campo dei lavori pubblici; nails : il settore del benessere è in forte sviluppo e, nello specifico, quella delle nails è una delle mansioni per la quale vengono create molte aziende specializzate;

: il settore del benessere è in forte sviluppo e, nello specifico, quella delle nails è una delle mansioni per la quale vengono create molte aziende specializzate; pasticciere : è un settore incentivato dal turismo presente in larga misura nel nostro territorio;

: è un settore incentivato dal turismo presente in larga misura nel nostro territorio; sartoria: anche questo lavoro risulta essere in forte rilancio anche grazie al turismo, poiché è uno degli antichi mestieri per eccellenza.

Inoltre, è stato realizzato un percorso formativo nell’ambito delle competenze trasversali nel settore dell'informatica, una conoscenza indispensabile al giorno d’oggi in qualunque ambito lavorativo.

Gianluca Budano, Direttore dell'Ambito n.3, ha sottolineato e spiegato l’importanza di questa iniziativa destinata a tutti i percettori del “Reddito di Cittadinanza”: «questa iniziativa consente di non fermarsi semplicemente al sostegno apportato dal “Reddito di Cittadinanza”, bensì ha fatto in modo che in questi mesi ci sia stato un aiuto concreto: creare nuove opportunità nel mercato del lavoro». Quest'iniziativa è stato un esperimento portato avanti dall'Ambito Territoriale con grande forza, tenacia e fiducia, tutti sentimenti che si sono riversati anche nei percettori che hanno preso parte a tale progetto, i quali si sono dimostrati propositivi e attenti.

Il Presidente dell’Ambito, Giuseppe Bellanova, ha sottolineato, infatti, il grande orgoglio che prova nei confronti dei partecipanti per il grande interesse e la grande partecipazione mostrata; il suo intervento è stato seguito dai complimenti del Vicesindaco di Ceglie Messapica Mariangela Leporale.

In conclusione, il presidente del Parco Culturale Gruppo Fortis, Giuseppe Pagnelli, ha presentato lo spettro delle svariate iniziative che possono divenire il proseguo naturale di quella appena giunta al termine e, a nome del Parco Culturale Gruppo Fortis, ha confermato il sostegno per le attività che il Consorzio organizzerà in futuro, ribadendo i complimenti per quelle appena svolte.

L’evento si è concluso con la coronazione del percorso portato avanti, ovvero con la consegna degli attesti ai partecipanti al Percorso Formazione per il Lavoro.