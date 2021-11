A.S.D. Basket Fasano, nuova sconfitta per i giovani di coach Santoro

Nuova sconfitta sul neutro di Cisternino per i giovani di coach Santoro che restano in gara per 30 minuti al cospetto della solida formazione di coach Caforio.

La sconfitta si concretizzava nell’ultimo quarto quando un mortifero parziale di 0-20 chiudeva in maniera decisiva un match che fino a quel momento, pur avendo visto quasi sempre in vantaggio gli ospiti, lasciava spazio ad un certo equilibrio; ma negli ultimi minuti i biancoazzurri di casa alzavano bandiera bianca anche perché durante il match, duro ma corretto, avevano perso per infortunio ben 4 atleti (Aldini, Cervellera, Gimmi e Santoro) che di fatto limitavano sensibilmente le rotazioni di coach Santoro. Da sottolineare le prestazioni De Simone top scorer della gara con 27 punti ed ultimo ad arrendersi, e Serpentino che dominava la gara nel pitturato realizzando 24 punti.

Puglimpianti Energia Fasano – Basket Francavilla 1963 56 – 77

(17-21 / 17-14 / 14-19 / 8-23)

Tabellini

Puglimpianti Energia Fasano: Vinci, Aldini 4, Santoro 5, Cervellera 6, Gimmi 2, Pezzolla, Genco 1,

De Simone 27, Capurso 2, Rosato 1, Palazzo 6, Sibilio 2. Allenatore Santoro – Assistente Olive

Basket Francavilla 1963: Montanaro, Gualano 9, Palazzo 12, Digiacomo 9, Serpentino 24, Urso 7,

Cannalire, Caliandro 3, Strada, Curri 11, Lippolis 2, Maggio. Allenatore Caforio– Assistente Lombardo