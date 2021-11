Ieri, 25 novembre 2021, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, su iniziativa del Leo Club Fasano, è stata installata una panchina di color rosso al Liceo Scientifico “L. Da Vinci” come simbolo del sangue versato dalle 108 donne, vittime di violenza in Italia tra gennaio e settembre dell’anno in corso.

«Siamo fieri di portare avanti una causa come questa – si legge nella nota del Leo Club Fasano - che merita l’attenzione di tutti noi cittadini e soprattutto dei ragazzi, pilastri portanti della società del domani».

Si ringrazia il Liceo “L. Da Vinci” per aver ospitato l’iniziativa.