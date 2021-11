Presentazione del programma di eventi per la 36° edizione dell’accensione della Stella sulla Grotta

Matematica la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia per la Junior Fasano

Week-end da spettatori interessati per gli atleti della Junior Fasano, fermi nella 9^ giornata per il turno di riposo previsto dal calendario della Serie A Beretta 2021/22. Tra le inseguitrici, le vittorie di Conversano e Sassari hanno accorciato il vantaggio in vetta alla classifica