Natale, torna l'iniziativa benefica “Regalo sospeso” del Coordinamento Associazioni in Rete Fasano

In vista delle imminenti festività natalizie, si rinnova l'appuntamento con l'iniziativa solidale “Regalo Sospeso - Fa’ che sia Natale per tutti”, promossa e organizzata dal Coordinamento “Associazioni in Rete Fasano” con il Patrocinio del Comune. Anche questa seconda edizione, realizzata in accordo con le attività commerciali del territorio per mezzo della collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, permetterà di acquistare un “regalo sospeso” da donare alle strutture Assistenziali del territorio e alle famiglie in difficoltà.

Lo scorso anno, l’iniziativa è riuscita a coinvolgere istituzioni, scuole, associazioni e ben sessanta attività commerciali. Il risultato è andato oltre ogni aspettativa: 753 “regali sospesi” sono stati donati a 74 famiglie (109 adulti e 86 bambini/ragazzi) e a 8 strutture assistenziali del territorio (279 ospiti). L’obiettivo del 2021 è dunque proseguire questa travolgente scia benefica con ancora più entusiasmo e coinvolgimento da parte della cittadinanza.

In una prima fase, le attività commerciali del territorio sono chiamate ad aderire: per manifestare la loro partecipazione, entro e non oltre il 27 novembre, dovranno inviare una mail all’indirizzo regalosospeso@libero.it, indicando il proprio nome e indirizzo, e allegare relativo logo in alta risoluzione, unitamente ai dati del titolare e al recapito telefonico. Successivamente, la cittadinanza sarà invitata ad acquistare un “regalo sospeso” presso la lista delle attività aderenti dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Il ritiro dei regali dalle attività (dal 27 al 30 dicembre 2021 e 3 gennaio 2022) e la consegna (3 e 4 gennaio 2022) ai destinatari saranno curati dalle Associazioni aderenti al Coordinamento.

Nell'ambito del cartellone degli eventi Fasano a Natale 2021, il Coordinamento delle Associazioni ripropone anche il Contest fotografico “Il Natale in uno scatto” – II Edizione. Chiunque potrà condividere addobbi e luci dei propri balconi, di giardini e finestre o semplicemente angoli di casa che diffondano l'atmosfera di festa e rafforzino il sentimento di comunità. Al concorso gratuito possono partecipare tutti i residenti nel Comune di Fasano e le attività commerciali: basterà inviare una foto in alta risoluzione (in formato jpg.) all’indirizzo e-mail nataleinunoscatto@libero.it, indicando il luogo in cui è stata scattata, una piccola descrizione e apposita liberatoria correttamente compilata e firmata, dal 22 novembre al 9 dicembre 2021.

Bando e modulo di partecipazione sono disponibili sulla Pagina Facebook del Contest Fotografico “Il Natale in uno scatto”. Le foto ricevute saranno pubblicate sulla stessa pagina Facebook ed esposte presso il Chiostro dei Minori Osservanti dal 18 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Sarà possibile votare la foto preferita sia online che presso il Chiostro per l'intero periodo indicato. Alla foto che avrà ottenuto maggiori consensi verrà conferita una targa simbolica, mentre a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Infine, per tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio 2022, il Chiostro del Minori Osservanti ospiterà iniziative a cura delle Associazioni del territorio: iniziative solidali, momenti di intrattenimento per bambini, punto di raccolta “regalo sospeso” per donazioni libere, artigianato.