Un Natale ricco di attività artigianali per gli adulti al CiaiaLab

Il CiaiaLab - Laboratorio Urbano di Fasano, a partire da venerdì 26 novembre fino al 18 dicembre 2021, in occasione delle feste natalizie ha pensato a diversi progetti creativi specifici per gli adulti che desiderano imparare a realizzare con le proprie mani addobbi natalizi sperimentando tra le diverse attività artigianali proposte. Tutti i laboratori si svolgeranno all'interno degli spazi del Laboratorio Urbano, spazi polifunzionali e permeabili ai bisogni e alle iniziative del territorio, destinati alla cultura e alla formazione anche di un pubblico adulto.

Il progetto "Natale al CiaiaLab per adulti" nasce dall'idea di valorizzare le attività artigianali e di proporle anche ad un pubblico adulto che abbia il desiderio di imparare e appassionarsi ad un hobby creativo frequentando l'intero ciclo di incontri del Laboratorio oppure uno singolo di proprio interesse.

Il primo laboratorio in partenza venerdì 26 novembre è dedicato interamente al cucito creativo. Il Laboratorio, nato in collaborazione con Rosalba Fucci, si suddividerà in 4 incontri di 2 ore ciascuno e terminerà il 18 dicembre. I partecipanti avranno la possibilità di imparare l'arte del cucito creativo occupandosi di progetti natalizi che mirano alla realizzazione di oggetti con cui addobbare a festa la propria casa, come centrotavola, addobbi per l'albero di natale e la porta della propria abitazione.

Il secondo Laboratorio è dedicato agli amanti dell'amigurumi, ovvero ai "giocattoli lavorati all'uncinetto", l'antica arte giapponese di lavorare all'uncinetto o a maglia piccoli animaletti o oggetti tridimensionali. In soli 2 incontri organizzati (3 e 10 dicembre) Nicoletta Ancona renderà possibile realizzare un elfo Natalizio fatto ad uncinetto con la tecnica amigurumi con cui abbellire il proprio albero.

Il programma natalizio si arricchisce ulteriormente della collaborazione di Cucù Pa Lab. Il laboratorio "Piccoli Christmas Lab" prevederà 2