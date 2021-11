La cooperativa Equoenonsolo ha promosso un laboratorio teatrale realizzato e diretto da Ettore Bassi

La legalità portata in scena. Bellissima esperienza realizzata all'interno del progetto SANA (Avviso Bellezza e Legalità della Regione Puglia) promosso dalla cooperativa Equoenonsolo con la preziosa collaborazione del ITET Salvemini Fasano, Ipseoa Salvemini Fasano, IPSIA Salvemini Fasano.

Un laboratorio teatrale realizzato e diretto da Ettore Bassi che ha visto come protagonisti i ragazzi. La storia di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, raccontata con delicatezza ed emozione, per non dimenticare, per conoscere, per apprezzare la bellezza della legalità.

Il progetto continua con la creazione di un orto sociale e la conoscenza della nostra Costituzione. I tre laboratori sono stati attivati anche a Latiano e San Pietro Vernotico grazie alla collaborazione con I.I.S.S. "Ferraris - De Marco - Valzani" e il Liceo Statale “Ribezzo”.

Se hai un’idea devi crederci per realizzarla.