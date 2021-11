Natale 2021: a Pezze di Greco incontro tra amministrazione e commercianti

Da Pezze di Greco a tutto il territorio per un Natale di Comunità, che coinvolga ogni parte del comprensorio di Fasano.

Si è svolto martedì 16 novembre, a Pezze di Greco, un primo incontro tra amministrazione comunale e i commercianti della frazione, per avviare un confronto sul Natale 2021.

All’incontro erano presenti il vice sindaco Luana Amati, l'assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota e la consigliera comunale Angela Carrieri, promotrice dell'evento, che hanno dialogato con i negozianti della popolosa frazione.

«Il calendario è in fase di preparazione - ha spiegato il sindaco Francesco Zaccaria - programmando gli appuntamenti in accordo con la Comunità attraverso il coinvolgimento di tutte le categorie produttive, a partire dai commercianti, affinché questo Natale possa essere un momento di rinascita e di speranza, nel rispetto di tutte le norme. Ringrazio la consigliera Carrieri e gli assessori per l’impegno e gli esercenti per la partecipazione calorosa. Dialogo, confronto, condivisione devono essere le parole guida nella costruzione del nostro Natale».

L’incontrò è stato: «Un costruttivo momento di dialogo e confronto in vista del Natale - ha dichiarato il vice sindaco Amati - anche per raccogliere le varie istanze provenienti dai cittadini residenti in questa parte del territorio. Un momento in cui, attraverso la presenza delle attività economiche e associazionistiche, si è fatto il punto sulle legittime aspettative di questi nostri concittadini e che è stato indispensabile per presentare e concordare le attività che saranno svolte in centro città come anche nelle frazioni. Un appuntamento che è solo il primo di una serie che intendiamo avere con i cittadini dell’intero territorio, convinti come siamo, che incontrare le persone ed ascoltarle sia una parte centrale dell’impegno politico, ed è proprio mediante questa azione che si stabiliscono relazioni, confronti, scambi di idee con i cittadini per progettare e realizzare insieme una città sempre più moderna ed inclusiva».

«Sono molto soddisfatto dell'incontro tenutosi con i commercianti e le associazioni - ha commentato l'assessore alle Attività Produttive Galeota - che hanno manifestato un vivo interesse a collaborare con l'amministrazione comunale per arricchire il calendario di eventi e iniziative natalizi. La sinergia pubblico-privato è uno dei punti sui quali abbiamo incardinato l'attività amministrativa del passato quinquennio e che mi auguro possa guidarci nel prossimo futuro nel rapporto con tutte le attività produttive, che consolideremo sulle basi del confronto, della collaborazione e della creazione di opportunità economiche per la crescita del nostro territorio».

«C'è ancora tanto lavoro da fare - afferma la consigliera Carrieri -, tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo, ma siamo sulla buona strada: è bello vedere amministrazione e cittadini lavorare insieme per il bene del proprio paese».