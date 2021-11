Una giornata al CiaiaLab Laboratorio Urbano di Fasano

I laboratori sono una grande opportunità con la quale adulti e bambini possono esprimere la loro creatività, sperimentare attraverso materiali e tecniche per realizzare con le proprie mani oggetti artigianali. Con la finalità di valorizzare le attività artigianali e ricreative, per presentare e far conoscere alcune delle attività che si svolgono durante tutto l'anno all'interno del Laboratorio Urbano, il CiaiaLab - Laboratorio Urbano di Fasano, ha organizzato il progetto CiaiaDay, una giornata al CiaiaLab.

Il progetto vuole essere un momento di incontro fra cittadini di ogni età che potranno svolgere le attività organizzate specificatamente per loro, in classi per soli adulti o solo bambini, ma anche attività da svolgere insieme, in maniera condivisa, per incentivare l’interazione e lo scambio tra saperi, accrescere legami e contribuire al diffondersi di una nuova visione di "stare insieme generazionale".

Perché trascorrere una giornata al CiaiaLab?

L’obiettivo delle giornate, che prevedono un ricco programma caratterizzato da una serie di laboratori per adulti, per bambini e attività da svolgere insieme, sarà quello di catturare l’attenzione del pubblico e coinvolgere la cittadinanza in esperienze artigianali, creative e artistiche, messe in atto all'interno degli spazi del CiaiaLab.

Il Programma

20/11/2021 dalle 10.00 alle12.00

Laboratorio di pasticceria (adulti) minimo 5 persone

Durante la lezione si approfondirà il tema delle crostate dolci e salate Docente: Vittoria Cofano

Lavoretti con pasta di sale (bambini dai 3 anni)

Realizzazione della pasta di sale come crearla e colorarla per creare piccoli oggetti.

Docente: Manuela Galizia

Riciclo del legno (attività condivisa: adulti e bambini) Realizzazione di un albero di Natale in legno riciclato Docente: Maria Argento

04/12/2021 dalle 10.00 alle12.00

Cucito creativo (bambini dai 6 anni)

Realizzazione del gioco tris in panno lenci e feltro in veste natalizia