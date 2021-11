Avviso pubblico: reperimento proposte per iniziative natalizie nell'ambito del Natale 21/22 a Fasano

Si comunica che, anche per il corrente anno, si intende pianificare in collaborazione con associazioni, istituzioni, enti ecclesiastici e non, iniziative di carattere sociale inerenti il Natale, da realizzare nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2021 ed il 6 gennaio 2022.

A tal fine, si ritiene dover reperire proposte/progetti ispirati al tema natalizio, da realizzare nel rispetto delle misure di contenimento adottate dallo Stato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, rivolti prevalentemente a famiglie bisognose individuate dal Servizio Sociale Professionale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 22 novembre 2021, tramite pec al seguente indirizzo: comunefasano@pec.rupar.puglia.it .

Nelle domande di partecipazione dovrà essere dettagliatamente descritta l’attività che si intente proporre, con indicazione del piano dei costi da sostenere.

Non saranno prese in considerazione quelle proposte che potrebbero favorire in qualunque modo il crearsi di assembramenti.

Successivamente, l’Amministrazione Comunale valuterà l’opportunità di sostenere tali iniziative mediante l’erogazione di contributi, ovvero affiancarne altre, con la collaborazione degli stessi soggetti coinvolti.