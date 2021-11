Liceo “Da Vinci” di Fasano, in atto l’intervento tecnico e operativo della Provincia

Avviato in tempi rapidi dall’ufficio Tecnico della Provincia di Brindisi, così come richiesto dalle circostanze e dall’urgente sollecito del presidente Riccardo Rossi e del vicepresidente Giuseppe Pace, l’intervento di ripristino della parte del soffitto di due aule del Liceo Linguistico “da Vinci” di Fasano susseguente alla caduta di alcuni calcinacci causata dal distacco di un giunto. L’Ente ha immediatamente inviato nei giorni scorsi i propri tecnici per dare avvio al ripristino immediato sia degli ambienti scolastici e sia dei livelli di sicurezza per gli alunni e per tutto il personale scolastico.

Lunedì prossimo il dirigente dell’Ufficio Tecnico della Provincia, ing.Vito Ingletti, effettuerà con i suoi collaboratori il sopralluogo finale affinché si possa dare il nulla osta al ritorno a scuola in tutta sicurezza degli alunni.