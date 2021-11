Parte "Fasano a Natale 2021" con tre importanti iniziative dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione comunale ha varato tre importanti iniziative in vista delle prossime festività natalizie nell’ambito degli eventi di «Fasano a Natale 2021».

La prima iniziativa intende perseguire l’obiettivo di abbellire le vie e le piazze principali, con allestimenti tradizionalmente natalizi per creare una atmosfera che doni colore e gioia, nell’ottica di rendere maggiormente accattivante la Città in occasione di questo particolare Natale, anche attraverso il coinvolgimento di persone fisiche, enti pubblici e privati e associazioni senza scopo di lucro, dell’intero territorio, che vogliano contribuire ad abbellire spazi e aree pubbliche comunali (vie e piazze cittadine), con allestimenti tradizionalmente natalizi, assicurando facilitazioni e agevolazioni.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate secondo il modello scaricabile sul portale Città di Fasano e dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comunefasano@pec.rupar.puglia.it o consegnate a mano all’Ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 del 26 novembre 2021. In caso di sottoscrizione della domanda con firma autografa, dovrà essere allegata copia di documento di identità valido. Come oggetto della PEC o sulla busta e come oggetto della lettera, in caso di presentazione via posta o a mano, dovrà essere indicata la dicitura «MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO FASANO A NATALE 2021 DA PARTE DI PRIVATI ED ENTI NO PROFIT».

Per la seconda iniziativa, l’Amministrazione comunale promuove l’edizione 2021 de «LA VIA DEI PRESEPI»: il concorso è aperto a tutti i cittadini, singoli o associati, che intendano creare un presepe e manifestino la disponibilità ad esporre l’opera presso un esercizio commerciale del territorio cittadino, come da apposito regolamento allegato. L'Avviso è inoltre finalizzato all’individuazione di esercenti del commercio che forniscano la disponibilità ad esporre un presepe nella propria vetrina ed, eventualmente, mettano a disposizione dei concorrenti e dei vincitori premi in buoni acquisto o in oggetti inerenti la propria attività commerciale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire per posta elettronica entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 4 dicembre 2021 all’indirizzo email suap@comune.fasano.br.it. Tutte le informazioni sono reperibili sul portale Città di Fasano.

Con la terza iniziativa, l’Amministrazione ha indetto un avviso pubblico con cui intende procedere all’individuazione di sponsorizzazioni tecniche e finanziarie per iniziative nell’ambito del progetto «Fasano a Natale 2021», durante le festività natalizie 2021/2022.

L’Avviso è finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione tecnica e/o finanziaria da parte di operatori potenzialmente interessati.

I soggetti interessati possono formulare una proposta di sponsorizzazione tecnica/finanziaria/mista dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito internet www.comune.fasano.it, entro le ore 12,00 del 26 novembre 2021, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal portale «Città di Fasano» da trasmettere via PEC all’indirizzo comunefasano@pec.rupar.puglia.it.

La domanda potrà anche essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente in Piazza Ciaia.

Come oggetto della PEC o sulla busta e come oggetto della lettera, in caso di presentazione via posta o a mano, dovrà essere indicato: «AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO FASANO A NATALE 2021».