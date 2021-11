L’ANSA parla di una novità che riguarda anche la Dante Alighieri di Fasano

L’organizzazione formativa fasanese Dante Alighieri, azienda del Parco Culturale Gruppo Fortis, da anni è capofila dell’ATS NoNeet: l'associazione temporanea di scopo in Puglia per l'attivazione delle misure del programma Garanzia Giovani.

Con altri punti partner distribuiti capillarmente in tutta la Puglia porta avanti questo programma regionale, garantendo ai giovani pugliesi formazione, tirocini e orientamento. Una vera e propria attività propedeutica al mondo del lavoro che li aspetta.

Da alcuni giorni è stato firmato il nuovo accordo notarile al fine di partecipare in maniera ancora più efficace al nuovo programma regionale in partenza nel 2022, questa volta con una rete di partner ancor più estesa, che arriva a contare ben trenta punti sparsi in tutta la Puglia.

A parlare di questa novità è stata la prima agenzia di informazione multimediale in Italia: l’ANSA.

Nell’articolo si parla dei numeri importati registrati negli anni dall’ATS NoNeet, del nuovo accordo e di tutti i punti partner che hanno firmato il nuovo accordo.

Puoi leggere l’articolo completo dell’ANSA cliccando qui

Un programma che si propone di perseguire obiettivi sempre più grandi a beneficio di tutti i giovani pugliesi e una rete al cui capo c’è un’azienda del nostro territorio, Fasano.