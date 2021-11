Giornata dell’Unità Nazionale Festa delle Forze Armate, ecco il programma

Tutto pronto per le celebrazioni del 4 novembre 2021, Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate.

Per la commemorazione ai Caduti di tutte le guerre il Comune di Fasano ha organizzato gli eventi, come tradizione, in mattinata a Fasano centro e nel pomeriggio a Pozzo Faceto, Montalbano e Pezze di Greco.

«Celebrare il 4 novembre significa allenare la memoria a ricordare che siamo una democrazia libera grazie al sacrificio di tanti nostri connazionali che hanno costruito l’Italia con sacrificio e profondo senso del dovere – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Questa data è il doveroso tributo a tutte le Forze Armate impegnate in ogni parte del mondo nella difesa della nostra Patria e dei valori democratici di cui la nostra Repubblica è portatrice».

Il programma:

Fasano centro

ore 9.30 – Raduno in piazza Ciaia e deposizione della corona presso il Municipio – formazione del corteo

ore 10.00 – Chiesa Matrice di San Giovanni Battista, celebrazione Santa Messa

ore 11.00 – Cerimonie di deposizione delle corone al Monumento ai Caduti del Mare e al Monumento, saluto del Presidente della Repubblica, discorso commemorativo del sindaco.

Pozzo Faceto

Ore 17.00 – Santuario della Madonna di Pozzo Faceto, celebrazione della Santa Messa

Ore 18.00 – Monumento ai Caduti, deposizione della corona

Montalbano

Ore 18.00 – Raduno in piazza della Libertà, benedizione delle lapidi e deposizione della corona di alloro

ore 18.30 – Celebrazione Santa messa

ore 19.30 – corteo verso il monumento ai Caduti, benedizione e deposizione della corona di alloro, appello dei Caduti della prima e seconda guerra mondiale

Pezze di Greco

Ore 18.00 – Formazione del corteo diretto alla Delegazione municipale, deposizione della corona presso il Monumento ai Caduti

ore 18.30 – parrocchia di Maria SS del Carmine, celebrazione della santa messa