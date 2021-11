I volontari ambientali del Gruppo Artemide ripuliscono la strada per lo Zoosafari

Dopo un fisiologico rallentamento dell’operosità per il periodo estivo e per le persistenti restrizioni anti-covid, sono riprese di gran lena le attività di volontariato del Gruppo Artemide.

Sabato scorso, un gruppo di volontari, armati di pinze, bustoni e amore per il decoro del nostro ambiente, hanno proceduto a rimuovere ogni genere di rifiuto abbandonato illecitamente da incivili incalliti sul tratto di strada che porta allo Zoosafari. La quantità del raccolto rileva che, purtroppo, troppi incivili persistono nel loro comportamento ingiustificabile che arreca danno all’ambiente e nocumento al decoro del territorio cittadino.

Come si ricorderà, Artemide è un gruppo spontaneo ed eterogeneo, a cui fanno parte pensionati, casalinghe, professionisti, disoccupati etc.. Opera da circa un anno e svolge attività di “volontariato ambientale” contribuendo a ripulire l’ambiente del territorio cittadino dalle “tracce” degli incivili incalliti che si disfano illecitamente dei loro rifiuti domestici e non. Attività squisitamente volontaria, di sensibilizzazione per un corretto smaltimento, nonché di stimolo ed esempio per altri cittadini.

«Inutile nascondere – fa sapere Domenico Mileti e responsabile del Gruppo – che a volte siamo presi dallo sconforto nel vedere luoghi appena ripuliti, nuovamente invasi da rifiuti. Come anche ricevere critiche per l’attività esercitata che, a parere di taluni, spetta solo ed esclusivamente alle istituzioni. L’amore per l’ambiente e per il decoro prevale e continuiamo nel nostro volontariato».