Si è svolta lo scorso 24 ottobre, in oltre 140 comuni d’Italia, la 5ª edizione della Camminata tra gli Olivi, evento organizzato dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, di cui la Città di Fasano fa parte da ormai diversi anni.

L'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Fasano, per questa 5ª edizione, ha programmato l’evento con base nella frazione di Pozzo Faceto.

Accolti dai saluti istituzionali dell’assessore Luana Amati, gli oltre 50 partecipanti alla camminata, giunti da diverse città della Puglia, si sono ritrovati nella piazza del piccolo e pittoresco borgo fasanese per visitare, grazie gli operatori della cooperativa Serapia, dapprima il Santuario Madonna di Pozzo Faceto, per poi raggiungere con una breve passeggiata il “Frantoio Latartara” in Via delle Croci dove, guidati dalla famiglia Latartara, i visitatori hanno potuto assistere alla molitura dell’olio evo novello in ogni sua fase.

A seguire, il gruppo si è spostato presso il Centro Ippico “Luigi Zizzi” per la vera e propria passeggiata tra gli olivi monumentali lungo la via Francigena, in un percorso di 2,5 km circa tra olivi e cavalli, per concludere l’evento, con la pittoresca luce del sole al tramonto, con una degustazione di frise con pomodoro e l’olio appena molito, il tutto spiegato dall’esperto Paolo Leoci dell’Accademia dei Tipici.