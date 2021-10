Linea Gialla a Torre Canne, oltre un quintale di rifiuti raccolti grazie al progetto di DHL e Fipav

Il rispetto dell’ambiente, ma anche la solidarietà verso i più piccoli in difficoltà per abbattere il muro dell’inciviltà e dell’indifferenza. DHL Express Italy, leader nel trasporto espresso internazionale, ha fatto tappa in Puglia