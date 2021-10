Domani la 5ª Camminata tra gli Olivi

L'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Fasano promuove e organizza la “5ª Passeggiata tra gli Olivi”, evento organizzato dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Tra gli olivi monumentali di Pozzo Faceto, dal Santuario della Madonna del Pozzo al centro ippico Luigi Zizzi, passando per il Frantoio Latartara per assistere alla molitura dell’olio evo novello e alla sua degustazione.

Il raduno è previsto per le ore 15:00 nei pressi del Santuario Madonna di Pozzo Faceto, con consegna di gadget e visita guidata del Santuario curata dalla coop Serapia.

La partenza è in programma alle ore 15:30, con la passeggiata fino al «Frantoio Latartara» in Via delle Croci per assistere alla molitura dell’olio evo novello.

A seguire, lo spostamento in auto presso il Centro Ippico «Luigi Zizzi» per la passeggiata tra gli olivi monumentali lungo la via Francigena e degustazione di frise del Panificio «L’Angolo del Gusto» con pomodoro Regina Presidio Slow Food dell’az. «Agricola Nicola Pero», basilico dell’az. «Vivaistica Junior Plant» e l’olio appena molito del «Frantoio Latartara».

Percorso facile di 2,5 km circa tra olivi, cavalli e carrozze.

Informazioni agronomiche e paesaggistiche a cura della biologa Marialucrezia Colucci e dell’agronomo Paolo Leoci.

Per info e prenotazioni: WhatsApp +39.328.64.74.719, mail Info@cooperativaserapia.it