Il vescovo della diocesi di Conversano-Monopoli, mons. Giuseppe Favale, tramite questa testata giornalistica ha trasmesso una lettera scritta dalla Consiglio Permanete della Conferenza Episcopale Italiana indirizzata “alle donne e agli uomini di buona volontà”.

Nella missiva, la Conferenza Episcopale Italiana svela che il suo sogno è quello di “una Chiesa aperta, in dialogo, non più ‘di tutti’, ma sempre ‘per tutti’”, intendendo per “tutti” chi non si accontenta di risposte facili; chi cresce figli e nipoti “con stupore e trepidazione”; chi conosce “il buio della solitudine e del dolore, l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza”; chi è grato per “il dono dell’amicizia”; i giovani in cerca di “fiducia e amore”; gli anziani che custodiscono “storie e tradizioni antiche”; chi “non ha mai smesso di sperare” e chi è senza speranza; chi “ha incontrato il Signore e chi è ancora alla Sua ricerca”. “Desideriamo incontrarti! – scrivono i vescovi a ciascun fedele - C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua bellezza e custodito nella sua fragilità”.

I presuli ricordano la pandemia, evidenziando come essa abbia “rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle degli altri e si sviluppano insieme ad esse”. Di qui, il richiamo alla fraternità, affinché sia “un modo di stare al mondo che diventa criterio politico per affrontare le grandi sfide del momento presente”. “Questo è il senso del nostro cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del Vangelo – conclude la Cei - Camminiamo insieme con entusiasmo”, perché “il futuro va innanzitutto sognato, desiderato, atteso”.

Infine, i vescovi italiani hanno diffuso il crono-programma che si distende per l’intero quinquennio 2021-2025, con tutte le tappe del cammino sinodale.

Si inizierà con il biennio dell’ascolto (2021-2023), che raccoglierà “i racconti, i desideri, le sofferenze e le risorse di tutti coloro che vorranno intervenire”. Seguirà “una fase sapienziale” (2023-2024), nella quale l’intero popolo di Dio, con il supporto dei teologi e dei pastori, leggerà quanto emerso nelle consultazioni precedenti. Infine, un “momento assembleare nel 2025” cercherà di assumere “alcuni orientamenti profetici e coraggiosi, da riconsegnare alle Chiese nella seconda metà del decennio”.

In allegato il testo completo della “Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà”.