Nasce il progetto “La legalità è una buona abilità”

La musica deve essere per tutti! È la parola d’ordine che da anni guida l’associazione AccordiAbili, presieduta dal maestro Vincenzo Deluci, capofila del progetto “La Legalità è una buona Abilità”, vincitore dell’Avviso Pubblico “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie”, finanziato dalla Regione Puglia.

Il progetto mette in rete quattro importanti realtà pugliesi: AccordiAbili (Br), Fabbricare Armonie (Le), Flow Libere Espressioni (Le) e Musica in gioco (Ba), che da anni realizzano corsi musicali dedicati anche a chi vive situazioni di disagio, prendendo coscienza della necessità di pensare e realizzare un nuovo percorso caratterizzato da metodi e obiettivi comuni.

L’unione di queste forze, con la preziosa collaborazione del Centro di servizi interuniversitario per l’innovazione didattica istituito dalle Università del Salento, di Bari e di Foggia, della Scuola Primaria Secondo Circolo Didattico Fasano e di Spazi Aperti Lab - Coop. Sociale Equoenonsolo, ha portato alla realizzazione di “La Legalità è una buona Abilità” (laboratori musicali a partecipazione gratuita e con gli strumenti musicali che saranno concessi in comodato gratuito ai partecipanti). Dal soul al rap, dalla musica popolare al pop, senza escludere la musica classica “eurocolta”, per raccontare una storia di un luogo, di un problema o altro che i ragazzi sentono come urgente e vicino al loro bisogno comunicativo. Il fine è quello di integrare positivamente nei gruppi anche i soggetti coinvolti in situazione di disagio e/o a rischio di abbandono scolastico, recuperare e potenziare le competenze e l'autostima, sviluppare attitudini ed abilità, favorire le capacità di socializzazione e di cooperazione.

Coordina il progetto il Maestro Andrea Gargiulo, tra i maggiori esperti in Italia del metodo “El Sistema” di A.J. Abreu e ideatore del format “Violinista per un giorno”, inserito dal MIUR tra i progetti di riferimento per l’insegnamento della musica a scuola. Gargiulo è affiancato da un team di professionisti di grande livello composto da esperti di musica e didattica reticolare e da pedagogisti, semiologi esperti di narrazione e scrittura creativa. L'uso di questa metodologia d’insegnamento innovativa e inclusiva, in contesti come orchestre e cori sociali e scolastici ha già ampiamente dato prova di poter raggiungere l'obiettivo di integrare positivamente nel gruppo anche ragazzi, adulti e bambini in situazione di disagio, rischio devianza e/o abbandono scolastico.

Nello specifico, il progetto prevede la creazione di tre laboratori di orchestra a Fasano, Spongano e Tuglie per la fascia 7-12 anni che sarà coinvolta con strumenti prevalentemente “classici” (violini, chitarre, flauto traverso, clarinetto etc.). Alla fascia 13-17 anni, sarà invece dedicato il Laboratorio di band rock/blues/rap di Fasano, dove si suoneranno prevalentemente strumenti “pop” (tastiere, chitarre elettriche e acustiche, basso, batteria etc.), ma si scoprirà anche la corporeità con la body percussion, l’uso dell'improvvisazione musicale e attraverso il rap: l’uso della verbalizzazione per l’acquisizione di esperienza ritmica per lo sviluppo e l’arricchimento delle capacità fonetiche e di improvvisazione rap "free style".

Infine, si terranno tra Spongano e Tuglie i laboratori di narrazione e scrittura creativa, musiche e narrazioni popolari, che interagiranno con i laboratori musicali per produrre momenti di restituzione performativa.

Questi i contatti a cui rivolgersi per maggiori informazioni e/o per inviare le domande di iscrizione ai corsi per l’anno accademico 2021/22:

Sarà poi cura degli organizzatori comunicare agli ammessi al progetto tutti i dettagli organizzativi e di frequenza alle attività didattiche che avranno cadenza settimanale.