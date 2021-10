Il circolo ANPI di Fasano parteciperà al corteo antifascista di Locorotondo

Il circolo ANPI di Fasano aderisce alla manifestazione di Locorotondo che avrà inizio alle 18,30 di venerdì 8 ottobre 2021 con inizio in Piazza Convertini.

Il circolo dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, recentemente costituitasi anche a Fasano, appreso con stupore di quanto accaduto nel consiglio comunale della città confinante, col voto contrario alla richiesta di revoca della delibera che attribuì la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, farà sentire la propria vicinanza agli antifascisti di Locorotondo.

«I cittadini di Locorotondo non meritano di essere rappresentati da una compagine che non ha il coraggio di prendere una posizione netta sui tragici errori del ventennio fascista. Per questo l’ANPI di Fasano sarà insieme ai locorotondesi che manifesteranno la propria vicinanza ai valori partigiani, serrati intorno al monumento che si chiama ora e sempre resistenza».