La “Quattrozampe nel Cuore” ribadisce la apoliticità e apartiticità del gruppo associativo

«La “Quattrozampe nel Cuore”, associazione che opera da più di 10 anni senza scopo di lucro a difesa degli animali e per la tutela dei loro diritti, riconosciuta anche a livello nazionale per le molteplici adozioni e attività realizzate in tutta Italia, ribadisce la apoliticità e apartiticità del gruppo associativo, prendendo necessariamente le distanze dai proclami politici e dalle strumentalizzazioni in atto sulle tematiche animalista.

Nel contempo si manifesta la totale disponibilità a collaborare e cooperare con tutte le persone sul territorio che, come noi, si adoperano e prodigano per i nostri amici a 4 zampe, laddove ed esclusivamente il fine sia realmente il benessere degli animali e la loro salute fisica e mentale.

Si sottolinea altresì, che tale sensibilità dovrebbe permanere sempre, 365 giorni all’anno e non soltanto in periodo elettorale e che alla comunità avente a cuore la vita degli animali non interessano i diversi schieramenti politici che propongono le azioni, ma esclusivamente la validità e l’efficacia delle relative proposte».

La Presidente, il Vice Presidente, la Segretaria e il Consiglio Direttivo.