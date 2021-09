1° “Memorial Vinci – Dipierdomenico”: il trofeo va al Il Podio Volley Fasano

Sono le ragazze fasanesi de Il Podio Volley Fasano del presidente Renzo Abete ad aggiudicarsi il 1° “Memorial Vinci-Dipierdomenico” al termine di una bella giornata di sport svoltasi domenica 26 settembre presso il palestrone Salvemini di Fasano. Torneo che oltre al roster biancazzurro, ha visto la partecipazione delle società sportive di Cutrofiano e Castellana che disputeranno il prossimo torneo di serie B1. Manifestazione svoltasi al cospetto dei 100 spettatori presenti sugli spalti entusiasti dalla possibilità di tornare a godere dello sport dal vivo. Presenti alla serata i parenti dei compianti Giuseppe Vinci e Marco Dipierdomenico rappresentati da Anna Susca (madre di Giuseppe) e Raffaele Dipierdomenico (figlio di Marco).

La serata sportiva, svoltasi sulla distanza di tre gare, ha visto trionfare, per differenza punti/realizzati, il roster fasanese allenato da coach Adolfo Rampino dinanzi al Castellana e il Cutrofiano, dopo che le tre formazioni avevano terminato le proprie gare con una vittoria a testa. Una parità, alla vigilia quasi inaspettata, che ha comunque messo in luce il grande equilibrio tecnico tattico messo in campo dai 3 roster in gara, regalando agli spettatori presenti momenti di grande pallavolo. Un test amichevole molto allenante per le tre formazioni ormai prossime all’inizio dei rispettivi campionati. Triangolare diretto dai signori Salvatore Iaia, Francesco Liuzzi e Giuseppe Cinquepalmi.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il ds de Il Podio Volley Fasano Micaela Cofano, il team manager del Cutrofiano Valentina Civardi, il presidente del Castellana Anna Tavese e l’ex capitano biancazzurro Monica Casalino che ha premiato le ragazze fasanesi consegnando nelle mani del nuovo capitano Valeria Cristofaro il trofeo di questo 1° memorial. Una sorta di passaggio di consegne tra le due atlete brindisine che nella scorsa stagione hanno contribuito alla vittoria finale del campionato.