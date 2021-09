«E con i lavori consegnati ieri all’impresa aggiudicataria per la realizzazione del canale deviatore di Fasano centro, salgono a quattro le opere idrauliche per mettere in sicurezza l’intera città dalle alluvioni. Tra i due già realizzati, Montalbano e Torre Canne, e quello di Pezze di Greco in fase di realizzazione, il canale deviatore di Fasano centro rappresenta il completamento di un programma avviato nel 2010 per difendere i cittadini da rischi mortali. E tutto ciò perché se non si dà un regime alla furia dell’acqua i danni alle cose e le disgrazie alle persone presto o tardi arrivano».



Lo dichiara il presidente della Commissione Bilancio e programmazione della Regione Puglia, Fabiano Amati, che assieme al sindaco della città, Francesco Zaccaria, e al Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico, Elio Sannicandro, ha partecipato alla cerimonia di consegna dell’area di cantiere all’impresa appaltatrice.



«L’intero tracciato dei lavori riguarderà l’area intorno al centro abitato - spiega Amati-. Sarà costruito un canale deviatore delle acque piovane lungo 4.200 metri. Un’opera imponente e salvavita. Il canale sarà collegato a due vasche di laminazione che raccoglieranno la piena delle acque con la funzione di diminuirne velocità e potenza. Di fatto si ridefinisce il corso naturale delle acque a valle del centro abitato. Infatti l’acqua piovana raccolta sarà, attraverso i 4 km di canale, rilasciata in una lama naturale, Lama d’Antico, che quindi diventerà il corso d’acqua recettore finale. Salvaguardando così il centro urbano di Fasano. È un’opera di ingegneria idraulica rilevante, con un impegno finanziario di 8milioni450mila euro».