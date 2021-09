Stabilite le date dell’attività didattica per l'anno scolastico 2021-2022

L’assessorato alla Pubblica Istruzione comunica che l'inizio dell'attività didattica è fissato per lunedì 20 settembre per le scuole Primo Circolo «Collodi», Secondo Circolo «Mignozzi - Galizia», Terzo Circolo «Galileo Galilei» di Pezze di Greco e liceo «L. Da Vinci». Invece per la scuola media «Bianco - Pascoli» e per l'istituto «Salvemini» la data fissata è quella di giovedì 16 settembre.

Si ribadisce che per quanto concerne i servizi mensa e trasporto scolastico, entrambi i servizi sono confermati ed occorre procedere con le iscrizioni (già aperte). La procedura di iscrizione per entrambi i servizi è online.

È possibile accedere online alla compilazione delle domande di servizio mensa e trasporto per l'anno scolastico 2021 - 2022 dal portale Servizi al Cittadino - Bandi - Pubblica Istruzione.

La domanda per il servizio mesa scolastica, che sarà attivato l’11 ottobre 2021, salvo nuove disposizioni COVID, deve essere presentata entro e non oltre il 16 settembre.

La modulistica è disponibile sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Fasano nel riquadro “Procedure ONLINE”, al link:

https://servizi-fasano.nuvolapalitalsoft.it/?page_id=35674&procedi=777011&subproc=000006&subprocid=335&rnd=1970519791

La domanda per il servizio trasporti alunni deve essere presentata entro e non oltre il 09 settembre.

La modulistica è disponibile sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Fasano nel riquadro “Procedure ONLINE”, al link:

https://servizi-fasano.nuvolapalitalsoft.it/?page_id=35674&procedi=777012&subproc=000006&subprocid=324&rnd=673492238

Si comunica inoltre che da lunedì 6 settembre sarà attivo l'ufficio Ladisa presso via del Bali a Fasano. I cittadini così potranno ricevere informazioni e chiarimenti rispetto al servizio.

Si ricorda infine che le domande per mensa e trasporto devono essere rinnovate ogni anno specificando i dati del bambino, la scuola e il plesso di appartenenza.

Di seguito sono riportate le tabelle per gli sgravi e le esenzioni su base ISEE

Tabella sgravi Trasporto Scolastico

ISEE fino a €2.000,00 esenzione totale

ISEE da €2.000,01 a €6.000,00 1° figlio €10,00 - 2° figlio €8,00 - 3° figlio €7,00

ISEE da €6.000,01 a €12.000,00 1° figlio €20,00 - 2° figlio €16,00 - 3° figlio €14,00

ISEE da €12.000,01 a €24.000,00 1° figlio €35,00 - 2° figlio €28,00 - 3° figlio €24,50

ISEE superiore a €24.000,00 1° figlio €40,00 - 2° figlio €32,00 - 3° figlio €28,00

Tabella sgravi Mensa Scolastica

ISEE fino a €2.000,00 esenzione totale

ISEE da €2.000,01 a €6.000,00 1° figlio €1,00 - 2° figlio €0,80 - 3° figlio €0,70

ISEE da €6.000,01 a €12.000,00 1° figlio €2,00 - 2° figlio €1,60 - 3° figlio €1,40

ISEE da €12.000,01 a €24.000,00 1° figlio €3,00 - 2° figlio €2,40 - 3° figlio €2,10

ISEE superiore a €24.000,00 1° figlio €4,50 - 2° figlio €3,60 - 3° figlio €3,15