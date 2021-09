Apertura serale straordinaria del Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia

Nell’ambito del Piano di Valorizzazione 2021 sabato 4 settembre 2021 il Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia effettuerà un’altra apertura serale straordinaria dalle ore 20.00 alle 22.45.

INFO:

Ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria tramite App Io Prenoto

Ingressi per fasce orarie ogni 30 minuti: alle 20.00, 20.30, 21.00 e 21.30.

Numero massimo di visitatori consentito per fascia oraria: 25 persone.

Durata massima della visita del Museo: 40 minuti.

VISITA GUIDATA gratuita SOLO alle ore 20:00 (Max 20 partecipanti).

Informazioni 0804829056

In ottemperanza alle disposizioni governative (D.L. del 23 luglio 2021), per accedere al Museo e al Parco è obbligatorio per i visitatori esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

Misure anticontagio previste: misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani all’ingresso, ingressi contingentati, distanziamento fisico, mascherina obbligatoria.