Oggi la presentazione del progetto di restauro della “Torre civica” a Fasano

L’Associazione U’mbracchie in collaborazione con la sezione fasanese “Giuseppe Maringelli” della “Società di Storia Patria per la Puglia” invitano la cittadinanza a partecipare alla presentazione del progetto di restauro della “Torre civica”, che si terrà oggi, giovedì 26 agosto, alle ore 18,30 in Piazza Ciaia.

L’evento servirà ad incontrare i progettisti per conoscere le indagini storiche ed architettoniche effettuate sull’immobile, dando la possibilità alla cittadinanza di interloquire ed esprimere le proprie valutazioni e i propri suggerimenti in vista della conclusione del percorso partecipativo che vedrà nelle prossime settimane la chiusura del progetto e l’avvio dei relativi lavori commissionati dall’Amministrazione Zaccaria.

Interverranno, dopo il saluto delle associazioni, il Sindaco di Fasano, dott. Francesco Zaccaria, il Dirigente dell’Ufficio tecnico, Ing. Rosa Belfiore, e l’arch. Palma Librato in rappresentanza del team di architetti che ha curato il progetto di recupero e restauro della “Torre dell’orologio”.