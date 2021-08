Il 1° agosto presso l’hotel “Il Palmeto” a Locorotondo, si è svolta la “XL Charter Night”, cerimonia del passaggio di campana alla guida del Leo Club. La presidenza del sodalizio, per l'anno 2021-2022, è stata affidata a Mario Granato, che prende così il posto ricoperto lo scorso anno da Mirka Sarcinella. Erano presenti all'evento numerose autorità Lionistiche: il presidente distrettuale per l'anno sociale 21/22 Michele Nolasco e tutti gli officers Lions e distrettuali, il Lions club Fasano host con il vice presidente per l'anno sociale 21/22 Valerio Maria Caparrotti e il secondo vicegovernatore del Distretto Lions 108 Ab Dodò Potenza.

La serata è stata aperta dal cerimoniere Giovanni Renna che ha fatto ascoltare i vari inni e ricordato le finalità dei Leo. Rilevante è stato l’intervento del past presidente Mirka Sarcinella che ha voluto, in occasione della quarantesima charter, omaggiare con una pergamena i past presidenti presenti del Leo club Fasano: Marco Cedro, Ottavio Narracci, Dodò Potenza, Stefania Potenza e Mariangela Renna. Memorabili sono state le parole d’incoraggiamento del presidente distrettuale e di sostegno del Secondo Vice Governatore del distretto Lions Dodò Potenza. Il neo presidente eletto, Mario Granato, ha incoraggiato i suoi soci con le seguenti parole:

«Oggi per noi inizia un nuovo anno sociale, un nuovo capitolo di cui tutti insieme stiamo iniziando a scrivere le prime parole.

Nonostante il periodo che stiamo vivendo non ci siamo dati per vinti e abbiamo cercato di fare il più possibile, con la speranza che quest'anno la situazione cambi e possa tornare quella a cui siamo stati sempre abituati».

Nel corso della serata sono entrate a far parte del club due nuove socie: Rita Briamonte e Angela Pistola spinte dalla passione di servire, hanno deciso di intraprendere il percorso all’interno del club per poter svolgere insieme ai loro compagni le numerose attività che verranno proposte nel corso dell’anno sociale. Durante la serata, inoltre, la nostra socia Federika Albanese è stata omaggiata dal lions club padrino, Fasano Host, con la Leo Award of Honor, consegnatale dal secondo vicegovernatore del Distretto Lions 108 Ab Dodò Potenza.

Il neo-presidente Granato ha infine presentato il suo direttivo: Mirka Sarcinella, past presidente; Cinzia Palmisano, vicepresidente; Dario Mancini, segretario; Mariangela Renna, cerimoniere; Federika Albanese, tesoriere; Giovanni Renna addetti telematici; Rita Briamonte e Flavio Orlando, addetti stampa; Angela Pistola, referente T.O.N. .