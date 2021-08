Scuola Media «G. Pascoli», progetto di riqualificazione per 350mila euro

Nuovi interventi per una scuola più sicura, al passo con i tempi e pensata per tutte le necessità degli studenti. Una scuola in cui si pone attenzione alla pratica sportiva con una palestra moderna dove i ragazzi possano fare attività motiva in sicurezza e in spazi efficienti e funzionali.

Il Comune di Fasano ha redatto un progetto di 350mila euro di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica palestra della scuola media «G. Pascoli» che è stato candidato a un finanziamento del ministero dell’istruzione per adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle palestre.

In particolare, il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria nel corpo della scuola che ospita la palestra e i servizi annessi (spogliatoi e bagni), a partire dalla sostituzione della pavimentazione che per lo stato in cui si trova potrebbe costituire pericolo per gli utenti. Anche i servizi annessi alla palestra necessitano di interventi radicali di sostituzione di tutte le finiture e degli impianti.

«Il finanziamento garantirebbe il completamento dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione di tutti gli spazi annessi all’edificio scolastico cosi da restituire alla città una scuola più attrattiva, funzionale e accessibile, implementando ulteriormente gli impianti sportivi del territorio oltre che le nostre scuole – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Si tratta infatti di un altro intervento di miglioramento delle nostre strutture scolastiche e sportive a cui la nostra amministrazione ha sempre posto in questi anni un’attenzione particolare per garantire agli studenti spazi didattici moderni ed efficienti».

La scuola «Giovanni Pascoli» è stata già interessata da lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale grazie a un finanziamento a valere sul Programma Operativo FESR Puglia 2007–2013.

Inoltre il campetto da basket presente nell’area esterna di pertinenza dell’edificio scolastico, che versava in uno stato di degrado e abbandono, è in questi giorni oggetto di interventi che sono in fase di ultimazione.

«Con questi ulteriori lavori – dice l’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Pagnelli – realizzeremmo un altro intervento a beneficio della edilizia scolastica della nostra città, dal centro alle frazioni nell’ottica di una programmazione mirata di manutenzione costante dei nostri edifici affinché non si creino più situazioni di degrado nelle nostre scuole».