Cri Fasano, nuovo corso per diventare Crocerossina

“Non sarebbe opportuno, durante un periodo di pace e tranquillità, costituire delle Società di soccorso, il cui scopo fosse quello di provvedere alla cura dei feriti, in tempo di guerra, per mezzo di volontari solerti, disinteressati e ben qualificati per tale compito? (...) Queste Società potrebbero rendere grandi servigi in epoche di epidemie, in grandi disastri, come inondazioni, incendi; il movente filantropico, che le avrebbe fatte nascere, le farebbe agire in tutte le occasioni in cui la loro azione potesse esercitarsi”.

Come ogni anno la Croce Rossa Italiana apre le iscrizioni per diventare Infermiera Volontaria. Il corso biennale fornisce le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni connesse con l’assistenza infermieristica generale, con una particolare formazione nell’ambito dell’emergenza.

Le Crocerossine, infatti, possono essere impiegate in situazioni di crisi ed operano sul territorio nazionale ed internazionale sia in teatri operativi che nelle calamità naturali, in ausiliarietà delle Forze Armate.

Le Infermiere Volontarie sono impiegate nelle attività della Croce Rossa, con particolare riguardo alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, l’educazione sanitaria, l’assistenza e la prevenzione indirizzate alla popolazione. Per coloro che hanno già un titolo sanitario il percorso è abbreviato e

focalizzato sulla storia ed i Principi fondanti della Croce Rossa Italiana ed Internazionale, nonché del Corpo delle Infermiere Volontarie e la sua Etica. Le Crocerossine di oggi sono donne che raccolgono la parte migliore della Storia.

Appartenere al Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana significa continuare un servizio compiuto con competenza in favore della collettività da oltre un secolo guidate dal motto ama, conforta, lavora, salva.

Tra i requisiti per l’ammissione al corso: diploma di Scuola Superiore, cittadinanza Italiana, età compresa tra 18 e 55 anni, sana e robusta costituzione.

Per informazioni: Ispettorato del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI Fasano, mail: isp.fasano@iv.cri.it, whatsapp: 3894867450