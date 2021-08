Sono 56 i casi di Covid nel Comune di Fasano. Lo comunica la Asl nel consueto bollettino settimanale.

Nello specifico, analizzando i numeri degli attualmente positivi, a Fasano i casi sono 23 (pari al 41, 1%) nella fascia di età tra gli 0 e i 18 anni, 31 (pari al 55,4%) tra i 19 e i 64 anni, 1 (pari all’1, 8%) tra i 65 e i 79 anni e 1 (pari all’1.8 %) oltre gli 80 anni.

«I numeri dei positivi devono richiamare la nostra attenzione e la nostra prudenza – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. È importante continuare a rispettare tutte le norme anti Covid e in particolare le regole essenziali: mascherina su naso e bocca nei luoghi al chiuso e in situazioni di possibili assembramenti, distanziamento fisico e igienizzazione frequente delle mani. Ora più che mai è fondamentale vaccinarsi perché i dati dimostrano che i vaccinati sono protetti dalle conseguenze più gravi del Covid e proteggono quanti non hanno potuto ancora sottoporsi o non possono sottoporsi all’inoculazione. Mi appello ancora una volta al senso di responsabilità: non vanifichiamo gli sforzi fatti fino ad oggi soprattutto ora che la campagna di vaccinazione procede spedita. Ricordo a tutti che da venerdì il Green pass sarà obbligatorio in diversi momenti della nostra quotidianità: per sedersi ai tavoli di bar e ristoranti al chiuso, per accedere agli spettacoli (anche all’aperto), a palestre e piscine e altro ancora. Facciamo la nostra parte per evitare il contagio e per continuare a beneficiare degli spazi di normalità ritrovata che abbiamo riconquistato nelle ultime settimane».