L'organismo Formativo Accreditato “Dante Alighieri” propone il nuovo CORSO GRATUITO di ACCONCIATORE. Avviso OF/2020 Offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale. Percorso per OPERATORE DEL BENESSERE ind. Erogazione di trattamenti di acconciatura – Linea 2 Legge N. 144/1999 e s.m.i. del M.L.P.S. (Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia n. 2126del 3 dicembre 2020 – B.U.R.P. n. 165 del 10‐12‐2020), autorizzato con D.D. n. 474 del 12.03.2021 (B.U.R.P. n. 40 del 18.03.2021).

Il percorso è destinato a ragazze e ragazzi che hanno 24 anni non compiuti al momento dell'avvio delle attività didattiche, previsto per settembre. Possono partecipare un numero massimo di 12 persone.

Il corso di istruzione e formazione professionale ha una durata triennale per un totale di 3200 ore divise tra pratica e teoria.

Durante i tre anni i giovani acquisiranno gli strumenti professionali per gestire al meglio l’ingresso nel mondo del lavoro.

Il percorso formativo triennale, infatti, permetterà agli iscritti di conseguire la qualifica professionale, facilmente spendibile nel mercato del lavoro.

«Questa è un’occasione di crescita per permettere ai giovani di rendere reali i loro sogni, iniziando a mettersi davvero in gioco nelle aule e nelle varie attività che li ospiteranno per gli stage», come sostiene il presidente della Dante Alighieri Formazione, il Dr. Giuseppe Pagnelli.

Le iscrizioni sono aperte!

Per ricevere ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile: