Piazza Mercato Vecchio, Via Fogazzaro e via Forcella, i lavori possono partire

Piazza Mercato Vecchio, via Fogazzaro e via Forcelle saranno presto rifatte e Fasano avrà un centro storico riqualificato e trasformato. Agli inizi di agosto sarà sottoscritto il contratto con la ditta vincitrice dell’appalto e, subito dopo, i lavori potranno partire. Il Tar, infatti, ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dall’azienda arrivata seconda in graduatoria e il Comune può ora procedere con l’appalto alla società aggiudicataria.

Piazza Mercato Vecchio e via Fogazzaro diventeranno pedonali, mentre via Forcella continuerà ad essere carrabile, ma sarà interdetto il parcheggio per consentire la creazione di una fascia pedonale che consentirà di passeggiare in sicurezza durante lo shopping.

Contestualmente alla pedonalizzazione di piazza Mercato Vecchio gli stalli di parcheggio riservati ai residenti saranno ricollocati in corso Perrini, per non creare loro nessun disagio.

È un progetto di valorizzazione e vivibilità del nucleo più antico della città, sul percorso avviato già dal 2016 con la pedonalizzazione di via Carlo Alberto, la strada che sale verso piazza Ciaia, accanto alla torre dell’Orologio. Un progetto che si completa con il recupero dell'ala dei Portici delle Teresiane dove, proprio in questi mesi, si sta realizzando la Biblioteca di comunità, grazie ai 2 milioni euro ottenuti dal programma regionale SMARTin Puglia-Community library.

«Finalmente i lavori potranno partire – dice il sindaco Francesco Zaccaria – la riqualificazione del nucleo antico di Fasano è stata una delle priorità della nostra amministrazione sin dall’insediamento. Abbiamo fortemente creduto nella pedonalizzazione e nella rivalutazione del nostro centro storico per restituire il cuore della nostra città a tutti i fasanesi, farne apprezzare ai visitatori la bellezza e migliorare l’attrattività commerciale della zona. La riqualificazione della parte storica si inserisce in un progetto che crede nella rivalutazione dell’antico attraverso una modernizzazione che recupera l’esistente e lo valorizza puntando a far vivere il nostro centro storico ogni giorno. Liberare il centro delle auto ci consente di avere una Fasano più funzionale e più moderna, con spazi recuperati e restituiti alla pubblica fruizione e al commercio. A breve quindi, l’inaugurazione del cantiere aprirà una nuova pagina per il nostro centro storico».