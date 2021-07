Bs Soccer Team, Alessandro Del Piero inaugura oggi la nuova struttura sportiva

Il campione del mondo Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus che per anni ha fatto innamorare gli appassionati del calcio con la sua maglia numero 10, sarà presente oggi a Fasano presso la BS Soccer Team guidata da Gianclaudio Semeraro, al fine di inaugurare la nuova struttura ed il nuovo stadio i cui lavori sono stati conclusi da poche settimane, e lo farà giocando a calcio con i piccoli atleti della BS.



A volere la presenza di Alessandro Del Piero, per questa importante occasione, l’imprenditrice fasanese Laura De Mola, che è riuscita nell’intento di portare qui nella nostra città uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima Coppa del Mondo vinta dalla nostra Nazionale. Coincidenza vuole che la presenza di Del Piero avvenga a pochi giorni da un altro importante traguardo per gli Azzurri, ossia la vittoria di Euro2020.



«Posso senza dubbio dire – afferma Laura De Mola, storica tifosa juventina – che oggi abbiamo l’occasione di ospitare nella nostra città la storia del calcio italiano e non solo. Ho tenuto fortemente alla presenza di Alessandro Del Piero, che ringrazio per aver accettato il mio invito, affinchè fosse lui stesso a spiegare ai nostri giovani atleti l’importanza dello sport e dei valori che ispirano la passione per il calcio. Sono dispiaciuta che le regole anti-Covid non ci abbiano consentito di organizzare un evento aperto a chiunque e non solo ai tesserati della scuola calcio, ma la presenza di un importante personaggio come Alessandro Del Piero ci avrebbe messi in seria difficoltà per la gestione del pubblico. Prometto, tuttavia, che quando avremo la possibilità e saremo fuori da questa pandemia, mi impegnerò per riportare Alessandro Del Piero qui da noi. Ringrazio infine - conclude la De Mola - l'azienda Block Shaft che mi onoro di rappresentare e dirigere e l'impresa Block Stem, per il prezioso supporto che continuano a dare a questa realtà».



Appuntamento per i tesserati della scuola calcio oggi pomeriggio (17 luglio), alle ore 18.