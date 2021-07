Università, Comune e Infopoint insieme per un percorso gratuito di preparazione ai test d’accesso

Un percorso completamente gratuito di preparazione ai test universitari che sia di supporto ai giovani fasanesi che tentano l’acceso alle facoltà a numero chiuso. Dopo il successo del 2020 torna anche quest’anno l’iniziativa in favore dei giovani diplomati della città promossa dal Comune in sinergia con Infopoint di politiche attive di Corso Vittorio Emanuele 72.

Il percorso verrà diviso nei 5 moduli principali: biologia, chimica, fisica, logica e matematica. Ogni giorno della settimana sarà dedicato a una materia specifica. I ragazzi potranno scegliere anche solo alcuni dei moduli.

Le attività avranno inizio lunedì 19 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.

Le iscrizioni sono già aperte.

Per iscriversi al percorso bisognerà compilare il form online di preiscrizione al link https://forms.gle/mukum3YZBMpMsQ41A o rivolgersi direttamente alla sede dell’Info Point.

«Con questa iniziativa la nostra amministrazione conferma l’attenzione per i più giovani offrendo loro un aiuto concreto in un momento cruciale per la loro vita: la scelta del proprio percorso di studi – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. A tutti i ragazzi che tenteranno l’accesso alle facoltà a numero chiuso faccio un grande in bocca al lupo. Li invito ad approfittare di questo percorso gratuito perché lo studio di gruppo, il confronto con altri coetanei e soprattutto con esperti delle materie in calendario è sempre arricchente e può agevolare il percorso che li condurrà ai test».