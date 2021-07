Lettera di un cittadino per chiedere la messa in sicurezza tratto di strada in Via Appia Torre Canne

Un cittadino, proprietario di una casa vacanze a Torre Canne, ha inviato alla nostra redazione una lettera per porre all’attenzione dell’Amministrazione la necessità di mettere «in sicurezza tratto di strada in Via Appia Torre Canne».

Questo il testo della nota.

«Premesso che:

- sono un cittadino proprietario di una casa vacanza a Torre Canne e precisamente in una traversa della Via Appia vicino alla Struttura Canne Bianche.

- sono più di venti anni che si parla della realizzazione di un marciapiede in Via Appia;

- nel corso degli anni sulla Via Appia sono state aperte strutture ricettive turistiche, panifici, pizzerie, pub, negozi di generi alimentari etc. (vedi dalle Terme, Hotel Levante, Canne bianche, Fiume piccolo, Villaggio le Dune etc.);

- le strutture ricettive nella stagione estiva ospitano migliaia di turisti, che durante la giornata e soprattutto la sera a piedi si spostano lungo la strada soprattutto per raggiungere il centro di Torre Canne;

-non conosco e non mi interessa sapere come il Comune di Fasano ha utilizzato … le varie imposte che gravano sui turisti e cittadini proprietari di casa vacanze vedi IMU-TARI-imposta di soggiorno etc.;

- da anni ormai mi capita di vedere (in particolare la sera) sfrecciare a velocità sostenuta auto e moto lungo la Via Appia ed i pedoni che poveretti sono indifesi soprattutto nel tratto della curva subito dopo le Terme verso sud, dove non esiste né marciapiede né uno spazio utile per mettersi fuori dalla sede stradale e si è costretti in curva a camminare sulla la strada con rischio altissimo di essere investiti dalle auto e moto;

- l’Amministrazione in carica e tutte quelle che si sono avvicendate negli ultimi anni è inadempiente e poca attenta alla salute dei cittadini, forse per mancanza di fondi… ma la spesa per realizzare pochi metri di marciapiede ritengo che sia irrisoria rispetto ai soldi pubblici sperperati e sprecati negli ultimi anni a Torre Canne in opere che si sono rivelate inefficienti e fatiscenti;

- l’Amministrazione in carica e tutte quelle che si sono avvicendate negli ultimi anni non ha preso in considerazione in alternativa al marciapiede la realizzazione di tratti stradali pedonali protetti da paletti, come era stato fatto più di venti anni fa da Amministratori responsabili ed attenti alla salute pubblica (vedi i resti di delimitatori in pietra presso il tratto di strada delle Terme…) con un esborso minore per le casse Comunali.

Tutto ciò premesso con la presente si suggerisce all’Amministrazione in carica di realizzare lungo il tratto di strada della Via Appia - ad altissimo rischio di incidenti per i pedoni specialmente nelle ore serali – la realizzazione di dissuasori di velocità per le auto e moto; certamente non occorrono molte autorizzazioni e soprattutto la spesa per la realizzazione è irrisoria per le casse comunali.

In ultima ipotesi se non l’Amministrazione non può accollarsi la spesa per realizzare dei dissuasori di velocità lo manifesti alla collettività e mi adopererò per fare una colletta tra i residenti interessati per reperire i fondi necessari per realizzare i dissuasori di velocità al fine di tutelare la salute e l’incolumità di noi cittadini».