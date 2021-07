“1° Blu Summer Camp”, centro estivo per bambini e ragazzi autistici

L’Associazione Humanamente organizza per la prima volta nel nostro territorio un centro estivo interamente dedicato a bambini e ragazzi autistici “1° Blu Summer Camp”.

«L’obiettivo – spiega il dott. Luigi Pugliese, Psicologo e Presidente dell’Associazione – è quello di offrire uno spazio in cui i ragazzi autistici, accompagnati magari dalle famiglie o dagli educatori di riferimento, possano sentirsi accolti e valorizzati attraverso le attività e i laboratori che saranno organizzati in ciascuna delle giornate previste».

Il centro estivo, che prenderà il via il prossimo 19 luglio e terminerà il 6 agosto, si terrà presso la struttura “Forcatella Camper”, sulla litoranea Savelletri-Torre Canne, messa a disposizione in maniera completamente gratuita per la realizzazione dell’iniziativa.

Il progetto messo in campo dall’Associazione Humanamente, vede la preziosa collaborazione di diversi professionisti esperti nell’ambito dell’autismo, tra cui la dott.ssa Paola Annese, Psicologa, Psicoterapeuta, Analista Comportamentale Certificata BCBA e referente dell’Associazione G.A.P. (Genitori Autismo Puglia).

«Abbiamo voluto fortemente realizzare questo centro estivo – prosegue il dott. Luigi Pugliese - perché crediamo che sia giusto offrire a tutti la possibilità di passare alcuni giorni in maniera spensierata, all’aperto, divertendosi. E questo vale ancora di più dopo mesi difficili in cui questi ragazzi hanno dovuto privarsi di ogni forma di svago per via della pandemia. Vorrei pertanto ringraziare quanti si sono messi a completa disposizione per la realizzazione dell’iniziativa e l’Amministrazione Comunale per aver concesso il patrocinio».

Al centro estivo possono partecipare anche, a titolo gratuito, ragazzi autistici appartenenti alle famiglie attenzionate dai Servizi Sociali per un massimo di 10 utenti.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni basta chiamare al numero 080/3212174 o mandare una mail a: humanamentefasano@gmail.com