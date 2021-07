Mercoledì 7 luglio 2021, Lepore Mare ha ospitato la delegazione Puglia dell’evento nazionale Acmi Day Diffuso organizzato dell’Associazione Credit Manager Italia dal titolo “Credito: Green Pass per affrontare con successo le varianti di mercato”.

L’evento si è svolto, dalle 9 alle 17, presso la sala conferenze della Lepore Mare S.p.A. ed ha visto la partecipazione sia di persone in presenza che in collegamento in diretta streaming dalla sede di Milano e da tutte le delegazioni regionali Acmi.

Per la Lepore Mare S.p.A. sono intervenuti il Ceo Gianni Lepore, il Cfo Nicola Camarda e la Cm Francesca Narducci i quali hanno presentato un Case History su Lepore Mare S.p.A. Inoltre sono intervenuti Stefano Fregoni, Uniteam T-Box Srl e Michele Gravina, Michele Gravina Srl.

L’incontro moderato dalla coordinatrice di Acmi Puglia Antonella Bandello è proseguito con una tavola rotonda sull’analisi di dati dell’economia pugliese, gestione delle imprese nel contesto post Covid 19 e rischio credito.

«Siamo molto soddisfatti per aver ospitato l’evento organizzato da Acmi – afferma Gianni Lepore, Ceo – e di aver partecipato alla condivisione e al confronto su temi molto importanti nella gestione aziendale».

«Crediamo – prosegue Francesca Narducci, Credit Manager - che la cultura sui processi di affidamento e monitoraggio e la tutela del credito siano fondamentali per la continuità aziendale in quanto garantiscono il cash flow».

È possibile seguire la registrazione della giornata cliccando su questo link: https://www.youtube.com/watch?v=AWbXdcxH3rk&t=0s